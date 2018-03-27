Председатель сельисполкома под Мстиславлем составляла протоколы на односельчан и сама платила штрафы 13 27.03.2018, 15:55

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Теперь ей грозит до 10 лет заключения с конфискацией.

Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля по Могилевской области расследует запутанное дело, пишет nn.by.

Как оказалось, председатель одного из сельских исполкомов Мстиславского района выписывала штрафы в отношении произвольно выбранных ею односельчан… И сама же эти штрафы оплачивала.

Зачем?!

Чтобы «создать видимость активной работы по контролю за благоустройством населенных пунктов», иначе ее саму могли бы привлечь «к дисциплинарной и материальной ответственности за бездействие».

Таким образом за 2015—2016 годы инициативная женщина «привлекла» 13 человек к административной ответственности за правонарушения, которые они не совершали.

Наказание назначала минимальные — по 0,1 базовой величины. Сама выплатила штрафы и внесла сведения о правонарушениях в единый государственный банк данных. На этом она и погорела.

За злоупотребление служебными полномочиями женщине грозит от 3 до 10 лет заключения с конфискацией имущества или без конфискации.