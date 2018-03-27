С 1 апреля подорожают сигареты 8 27.03.2018, 16:06

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На некоторые виды табачной продукции установлены новые цены.

В Беларуси с 1 апреля вырастут цены на некоторые марки сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе МНС. Цены вырастут от 5 до 27 копеек.

Так, сигареты гродненской табачной фабрики «Неман» Rothmans Demi Click Amber с 1 апреля будут стоить 1,9 рубля (сейчас они стоят 1,85 рубля), а Kent Double Mix — 2,65 рубля (сейчас — 2,6 рубля).

Кроме того, с 1 апреля на сигареты Kent Blue, Kent Navy Blue, Kent Silver, Kent White

будут установлены цены на уровне 2,95 рубля.

Компания «Табак-инвест» устанавливает цены на сигареты Camel Filters и Camel Blue на уровне 2,15 рубля (сейчас они стоят 1,88 рубля).

Сигареты AROMA RICH BARDESEY BLEND, которые будет ввозить в Беларусь компания «Беларусьторг», с 1 апреля обойдутся в 3,7 рубля.