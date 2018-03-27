Ученые нашли акулу, которая может ходить 1 27.03.2018, 16:17

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Неизвестная науке рыба была обнаружена у берегов Индонезии.

Новый вид акул, "гуляющий" по морскому дну в поисках добычи, был обнаружен и заснят на камеру исследователями у берегов острова Хальмахеры, Индонезия. В интригующем видео пятнистая рыба, которая является одним из подвидов бамбуковой акулы, использует свои передние четыре плавника, чтобы ползать по морскому дну. Как отмечают ученые, это довольно умная техника для того, чтобы незаметно подкрасться к своей добыче, пишет segodnya.ua.

Неизвестная науке рыба была обнаружена близ острова Хальмахеры. Новый вид получил название Hemiscyllium halmahera – в честь группы акул, с которой он тесно связан, а также места, близ которого был найден. Акула, являющаяся безопасной для человека, вырастает до 70 сантиметров в длину. Она путешествует по морскому дну в поисках мелкой рыбы и беспозвоночных. Охотиться этот вид обычно ночью.

Эколог Марк Эрдман, заснявший акулу, сказал, что его команда была очень взволнована открытием. "Местные общины коренных народов были осведомлены об акуле на протяжении многих поколений, однако в поле зрения науки она попала только сейчас, когда в регионе начал активно развиваться дайвинг", – заявил он в интервью Mail Online.

Возглавлял группу, которая нашла новую рыбу, биолог Жерар Аллен. Его исследования были опубликованы в Международном журнале ихтиологии.

"Ходящая" акула может помочь ученым понять, как жившие в море животные научились ходить и выбрались на сушу. До сих пор аналогичные виды акул были обнаружены у островов Новой Гвинеи и Северной Австралии. В настоящее время ученые пытаются найти связь между видами. Они считают, что новый вид может помочь спасти популяции акул в этом районе.