Галина Смирнова о своем аресте: «Молодцы, предотвратили революцию!» 1 27.03.2018, 16:26

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Галина Смирнова

Фото: praca-by.info

История о том, как милиция испугалась двух женщин.

Лидер бобруйской организации ОГП Галина Смирнова была превентивно арестована еще вечером 23 марта.

Позже - днем 24-го - задержали и ее напарницу по организации праздника в Бобруйске Таисию Кабанчук, которая возглавляет в Бобруйске отделение БХД.

Причем у каждой по 2 обвинения: одно - за переход дороги в неположенном месте, другое - за неповиновение... На самом же деле оппозиционерки вышли из офиса ОГП в Бобруйске после праздника и направлялись домой.

«Милиция караулила нас еще с обеда - рассказала Галина Смирнова сайту ucpb.org, - в расчете, судя по всему, на то, что задержат нас выпимши. В этот день мы устроили в офисе большой фэст - с конкурсом национальных белорусских блюд. Вот они и решили, видимо, что мы выпьем - они ж по-другому себе праздник не представляют.

Как я поняла, у них был приказ задержать нас под любым предлогом - чтобы мы не организовали выезд в Минск.

Что бы я хотела им сказать? Я бы сказала: Молодцы, предотвратили ужасную катастрофу, которая называется революция! Потому что как раз этих двух баб и не хватало, чтобы переломить ситуацию...

Но праздник все равно удался - я была в майке с «Погоней», в которой ходила по ИВС. Услышала голос Таисии Карповны - поняла, что и ее задержали...

Обращались с нами подчеркнуто вежливо, но позвонить никому не дали. А вчерашней ночью подселили в камеру женщину с белой горячкой. Думаю, что вполне сознательно не дали нам спать - потому что непонятно, зачем ее было сюда везти, если надо в вытрезвитель. Жалобы написала - подожду, что ответят».