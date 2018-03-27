Вторая волна: Ирландия высылает российского дипломата

Вторая волна: Ирландия высылает российского дипломата2
- 27.03.2018, 16:32
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Соответствующее решение было принято на заседании правительства страны.
Ирландия приняла решение выдворить одного российского дипломата из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании, сообщает tsn.ua.
Об этом сообщает The Irish Times.
Отмечается, что соответствующее решение было принято на заседании правительства страны.
Сейчас посол России находится в Министерстве иностранных дел в Дублине, где его проинформировали о высылке.