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Горди Дуайер останется на посту главного тренера минского «Динамо»

  • 27.03.2018, 16:30
Горди Дуайер

«Зубры» сохранят тренерский штаб в следующем сезоне.

Хоккейный клуб "Динамо-Минск" сохранить тренерский штаб в следующем сезоне. Об этом сообщил сегодня журналистам министр внутренних дел, председатель наблюдательного совета клуба Игорь Шуневич по итогам доклада Лукашенко, передает БелТА.

В сезоне 2017/2018 тренерский штаб "Динамо-Минск" возглавлял канадец Горди Дуайер. Его помощниками были белорусские тренеры Сергей Стась, Константин Кольцов и Андрей Кудин. Несмотря на невысокое итоговое место, в игре команды, по мнению руководства клуба, присутствовали позитивные моменты. Так, из 15 побед в сезоне 14 были волевыми, в которых соперник первым открыл счет. Благодаря усилиям тренерского штаба также была стабилизирована игра спецбригад, считают в клубе.


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