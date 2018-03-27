Горди Дуайер останется на посту главного тренера минского «Динамо» 27.03.2018, 16:30

Горди Дуайер

«Зубры» сохранят тренерский штаб в следующем сезоне.

Хоккейный клуб "Динамо-Минск" сохранить тренерский штаб в следующем сезоне. Об этом сообщил сегодня журналистам министр внутренних дел, председатель наблюдательного совета клуба Игорь Шуневич по итогам доклада Лукашенко, передает БелТА.

В сезоне 2017/2018 тренерский штаб "Динамо-Минск" возглавлял канадец Горди Дуайер. Его помощниками были белорусские тренеры Сергей Стась, Константин Кольцов и Андрей Кудин. Несмотря на невысокое итоговое место, в игре команды, по мнению руководства клуба, присутствовали позитивные моменты. Так, из 15 побед в сезоне 14 были волевыми, в которых соперник первым открыл счет. Благодаря усилиям тренерского штаба также была стабилизирована игра спецбригад, считают в клубе.