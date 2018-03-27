Матери Беслана: Кемеровчане должны выстоять и добиться правды 6 27.03.2018, 16:39

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Самая страшная трагедия — та, где погибают дети.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя Вишня» по официальным данным унес жизни 41 ребенка. Для России это не первая трагедия, закончившаяся гибелью детей — 14 лет назад, в теракте в Беслане по официальной информации погибло 186 детей, пишет МБХ.

Рита Сидакова — член комитета «Матери Беслана». В теракте в 2004 году она потеряла свою дочь, которой тогда было девять лет. Рита и комитет «Матери Беслана» выражают свои соболезнования кемеровчанам, потерявшим своих детей 25 марта:

- Вчера в 19 часов в спортзале школы № 1 собрались жители Беслана, потерпевшие в теракте 2004 года и члены комитета «Матери Беслана». Были зажжены свечи в память о погибших, в поддержку их близких. Самая страшная трагедия — та, где погибают дети. Наши дети точно так же сгорели в школе, как сгорели дети в торговом центре в Кемерове. Для матери пережить это — самое страшное испытание. Лучше умереть самой, чем видеть это все своими глазами.

Со вчерашнего дня я не нахожу себе места. У меня у самой девочка сгорела в школе. Сейчас я еду в Беслан к ней на могилу. Это невыносимо, это очень больно. Я желаю мамам и папам, которые так трагически потеряли своих детей, сил и терпения. Пока они будут жить, их дети всегда будут вместе с ними, родители будут нести память о них. Им обязательно надо выстоять в эти дни. Если бы у меня была возможность, я бы приехала в Кемерово, обняла бы их всех и сидела бы рядом с ними. Просто молча сидела бы.

Беслан помнит, как в те трагичные дни весь мир нас поддержал. И одним из первых, кто приехал к нам, был житель города Кемерова Алексей Шабунин — он такие песни посвятил нашим детям, много раз сам приезжал к нам. Каждый год его песня «Маленькая Осетия» звучит во дворе школы № 1 в дни траурных мероприятий. Мы ему очень благодарны и признательны, всегда помним о нем. Вчера я ему позвонила и передала соболезнования от имени жителей Беслана, от потерпевших — он многих знает сам лично. Вот такая связь у наших городов — у Беслана и Кемерова.

Слышим новости и читаем, что пишут в интернете. Утром в Кемерове был митинг — люди возмущаются тем, что власть замалчивает число погибших. В Беслане было то же самое. Власть себя всегда защищает. Всеми возможными способами. Они не думают о благе своего народа. Они думают о своих креслах, о своих должностях, о своих окладах и прибылях. Если бы не так, разве произошел бы пожар в этом торговом центре? Вы посмотрите, как их строят — все из искусственных материалов, которые легко поддаются горению. Ведь таких центров в России — миллиарды. И где гарантия, что где-то опять это не вспыхнет? Те, кто это разрешил — они и должны ответить.

Будь моя воля, я бы казнила их всех на площади, где люди сделали мемориал. И мэра города, и главу администрации, и губернатора, и президента — они это допускают, не мы с вами. Они лишь находят стрелочников — каких-то охранников.

Как они будут дальше пить воду, есть хлеб, радоваться своим детям? После Беслана ничья голова не полетела. Ничья. Только было донесено: «Терроризм — это зло, это чума XXI века, с этим надо бороться». И все.

Теперь родители будут страдать, что доверились мэру города, что доверились этому государству и, получается, еще им дали денег, чтобы их дети погибли. Так же, как и мы поступили в сентябре 2004-го. Я своего ребенка собирала на 1 сентября на последние копейки, а праздник для него оказался последним днем жизни. За наши с вами деньги.

И вот Беслан повторился. Но без захвата заложников террористами. Власти сделали все, чтобы эта трагедия случилась — и террористы не понадобились. Наши власти хуже террористов оказались на этот раз.

Кемеровчане должны выстоять и добиться правды. Это очень тяжело и очень трудно, но надо идти до конца. Другого пути у нас нет. Низкий поклон всем потерпевшим. Особенно мамам и папам. Я сама через это прошла и знаю, многие сейчас и жить не хотят. Но жить нужно ради своих детей, ради светлой памяти своих детей им надо жить.