Жителей домов в центре Минска обязали перекрасить окна в коричневый цвет 7 27.03.2018, 16:36

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Здания входят в число историко-культурных ценностей.

По необычному поводу встретились 22 марта коммунальники и жильцы домов по ул. Богдановича в отделении ЖЭУ Центрального района, пишет kp.by.

Всем владельцам квартир в домах №23, 25 и 27 за несколько дней до того пришло предписание о том, что «в срок до 26.03. 2018 г. необходимо привести фасад здания в надлежащий вид. Форма и цвет оконных блоков должен соответствовать историческому облику и паспорту цветового решения фасада здания». В документе даже указали цвет, в который нужно покрасить или поклеить оконные рамы - RAL 7006. Проще говоря, это коричневый. В ЖЭУ пытались объяснить людям, как он выглядит, прислали документ, но других данных, кроме буквенно-цифрового кода, там не было.

Жильцы стали искать изображения в интернете и выяснили, что лакокрасочные фирмы тоже представляют себе RAL 7006 по-разному: кто-то предлагал более коричневый оттенок, кто-то более серый.

Повышенное внимание к своим окнам люди объяснили просто: мол, один из жильцов 25-го дома уже много раз обращался в администрацию района и города. Мол, в историческом районе, где родился и жил поэт Максим Богданович, теперь стоит неухоженный памятник, вокруг которого валяются бычки и пустые бутылки, гадят собаки, а сами дома давно не реставрировались… Вот в ЖЭУ и взялись за «приведение в надлежащий вид».

- Такое предписание появилось не сегодня, вы это должны понимать, - объяснил собравшимся начальник производственного отдела ЖКХ Павел Воронич. - То, что только сейчас все тщательно проверили и выдвинули вам условия, ни с чем не связанная случайность. Вы живете в домах, которые входят в число историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Согласно Закону об архитектуре, замена окон, установка антенн и любое другое изменение фасада исторического места запрещены и требуют согласования Министерства культуры.

Как выяснилось, практически все жильцы знали о таком законе и следовали ему, пока могли:

- Когда мы въезжали в дом, нам говорили, что он входит в архитектурный ансамбль, - признается жительница 23 дома. - Первое время мы и не меняли ничего, подремонтировали только дверь... Но прошло уже 45 лет, как я тут живу. Дом, который и так был не в лучшем состоянии, сейчас разваливается на глазах! Естественно, когда появились пластиковые окна, мы их сделали, потому что деревянные уже превратились в труху.

Ее поддержали и другие жильцы, в помещении поднялся шум. Все наперебой рассказывали свои истории - о постоянно текущей крыше, о крошащейся штукатурке, разваливающихся балконах…

Но, как заметил Павел Воронич, «производить ремонт в квартире можно, главное предварительно согласовать это с Министерством культуры». По его словам, менять пластиковые окна на деревянные от жильцов никто не требует, достаточно их покрасить или оклеить клеящей лентой, согласно утвержденному паспорту цветового решения.

Еще одно послабление - сроки продлят, теперь жильцам не нужно будет наспех красить окна к понедельнику, 26 марта.

Это вроде бы успокоило собравшихся. Но остался главный вопрос: как достичь этого самого единого образца во всех трех домах?

- Если каждый из нас, почитав цветовой паспорт, начнет решать проблему самостоятельно, мы наймем разных поставщиков, купим разную краску. У кого-то оттенок получится светлее, у кого-то темнее. У кого-то наклеится полоска влево, у кого-то вправо! Мы готовы отвечать за наши окна, но до тех пор, пока ЖЭУ не поможет нам этого сделать системно, мы не сможем достичь единого, одинакового у всех образца, - заключили жильцы.

В результате решили, что жильцы будут искать краску или клейкую ленту и сообща менять цвет окон. А ЖЭУ тем временем подает заявку на ремонт фасадов. Правда, когда он состоится, неизвестно, пока дом №25, по крайне мере, обещали покрасить.