Экономист: Белорусские облигации – это просто закопанные в землю деньги 3 27.03.2018, 16:50

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Нынешняя Беларусь – проект, который не окупается.

В феврале Минфин Беларуси в 244-й раз выпустил еврооблигации. Стоимость одной такой назначил в тысячу долларов и предложил их людям под 4,4% ставку.

Ситуацию изданию kyky.org прокомментировал экономист Владимир Ковалкин.

Что такое облигации и почему они не спасают Беларусь?

Облигация – это обычные долговые расписки с процентами, просто под элегантным названием. Условно, если вы кому-то продали десять долговых расписок стоимостью сто долларов под 6-процентую ставку, в будущем должны будете вернуть ту же 1000 долларов, только вместе с процентами. Соответственно, вам нужно будет вернуть больше, чем вы взяли. Беларусь в данном случае ничего не зарабатывает, а безусловно теряет. Облигации для нашей страны – не активы, а пассивы. Прежде, чем брать деньги в долг, важно понять, куда лучше вложить эти деньги. Если вы позаимствовали финансы, чтобы вложить их в бизнес, который принесет вам прибыль, – это хорошо. В случае, когда одолженные деньги идут на поддержание существующего положения, вы просто «проедаете» их и уходите в минус. Судя по абсолютно безуспешным инвестиционным программам Беларуси, например, вложения в модернизацию деревообработки, наши облигации – не просто «проеденные» деньги, они тупо закопаны в землю.

Беларусь выпускает именно валютные облигации, так как стране нужна твердая валюта и пополнение золотовалютных резервов. К тому же по валютным облигациям ставка процента ниже, что тоже выгодно Минфину.

Можно ли облигации назвать краткосрочными инвестициями?

Доход от размещения еврооблигаций мог бы стать основой для инвестирования в экономику или в рост человеческого потенциала. Но, увы, Беларусь берет в долг в основном, чтобы перекредитоваться – за счет размещения новых облигаций покрыть обязательства по предыдущим и прочим долгам. В результате объем госдолга растет. Облигации никак нельзя назвать зарабатыванием денег. В данном контексте слово «зарабатывать» вообще ни при каких обстоятельствах не употребимо, даже закавыченное.

Мы что, продались Америке?

Абсолютно все страны выпускают облигации. Чаще всего делают это из-за необходимости позаимствовать деньги, как правило у крупных портфельных инвесторов, инвестиционных фондов при помощи инвестиционных банков. Нельзя сказать, что половину белoруcских облигаций выкупила Америка: на биржах в США их мог купить кто угодно со всего мира: фонды, юридические лица, даже белoрусы (просто им это, вероятнее всего, не нужно). Зачем? Таким образом частные инвесторы обеспечивают рост собственного капитала, зарабатывают деньги. Эта система очень похожа на банковскую, когда одни люди или компании приносят деньги в банк под процент, а банк отдает эти же деньги другим людям или компаниям, тоже под процент. Поскольку процент, под который отдают, больше, чем тот, под который берут, банки на этом зарабатывают. Точно такое же с облигациями – это просто иной инструмент получения дохода для их покупателей.

Это значит, что страна живет в долг?

До тех пор, пока Беларусь может обслуживать свой госдолг, нам будут продолжать одалживать деньги. Когда у нас начнут возникать трудности с обслуживанием долга, инвесторы не только перестанут предоставлять нам новые кредиты, но и постараются поскорее вернуть ранее одолженные деньги. В таком случае Беларусь может оказаться в состоянии дефолта и даже попасть в так называемую ловушку бедности, что будет означать невозможность нормально обеспечить население медицинскими услугами, образованием и другими видами социальной поддержки. Наше государство может брать кредиты у других государств, банков и крупных международных фондов. Основные кредиторы Беларуси – Россия, Евразийский фонд стабилизации и развития и Китай.

Для справки: в январе 2018 года белoрусы взяли в долг: 69,5 млн долларов у правительства России; 14,7 млн долларов у международного банка реконструкции и развития; 5,2 млн долларов у банков Китая; 0,3 млн долларов у ЕБРР.

Самый выгодный способ для страны – кредит от МВФ (Международный валютный фонд), потому что этот фонд дает в долг на очень выгодных условиях. Но он не дает деньги просто так: чтобы их получить, правительство и президент должны пообещать, что выполнят согласованную программу реформ. А поскольку желание проводить реформы отсутствует, власти отдают предпочтение выпуску гособлигаций, хотя знают, что выплачивать процент по ним придется раза в два, а то и три больше. Китайцы любят давать нам так называемые связанные кредиты, то есть кредиты с дополнительными условиями. Условием может быть, например, покупка китайских инвестиционных товаров. Да, есть страны, которые и таким способом пытаются себя развивать.

Как Америка живет в шоколаде, если у нее тоже большой госдолг? (21 трлн долларов, для сравнения, у Беларуси – 15,8 млрд долларов)

Все просто: Америка может обслуживать свой внешний долг, а Беларуси это делать сложно. Американцы решением конгресса могут изменить допустимый порог по госдолгу в долларах, для них это не проблема. Беларусь так поступить не может, поскольку внешний госдолг, как правило, номинирован в долларах, а осуществлять эмиссию долларов Беларусь не имеет права. Россия тоже лучше справляется со способностью обслуживать свой госдолг, чем Беларусь так как на протяжении долгого времени имеет положительное внешнеторговое сальдо за счет экспорта нефти, нефтепродуктов и природного газа. Собственно говоря, за счет этого россияне сформировали большой фонд – и чувствуют себя прекрасно. В Беларуси нет такого экспорта: большинство лет независимости мы имели отрицательное сальдо торгового баланса. Беларуси нужно было постоянно искать твердую валюту, чтобы поддерживать курс рубля и уровень инфляции. Все страны дают друг другу в долг.

Получается, Беларусь – это стартап, который не окупается?

Мы не можем Беларусь назвать стартапом. Скорее, это брежневский вариант Советского Союза, пути развития которого Лукашенко обозначил еще в середине 90-х и до сих пор им следует. Все страны выпускают облигации. Вопрос не в том, кто сколько кому должен (одна страна может быть и должником, и кредитором), а в том, кто и как способен обслуживать эти долги.