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Молдова объявила персонами нон грата трех дипломатов РФ

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  • 27.03.2018, 17:01
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Решение властей Молдовы принято в знак солидарности с Великобританией.

Молдова объявила персонами нон грата трех российских дипломатов в ответ на химическую атаку в Солсбери в Великобритании.

Об этом сообщается на сайте МИД Молдовы.

Согласно заявлению министерства, трое дипломатов, работающих в посольстве РФ в Республике Молдова, объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну в течение 7 дней.

Сообщается, что решение властей Молдовы принято в знак солидарности с Великобританией и после выводов Европейского совета от 23-24 марта 2018 года.

Как сообщалось, уже более 25 стран мира объявили о выдворении сотрудников российских дипмиссий в ответ на химическую атаку в Солсбери в Великобритании.


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