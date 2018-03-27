В Кемерове собирается новый стихийный митинг в центре города 27.03.2018, 17:20

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Фото: «Инцидент-Кемерово»/ «ВКонтакте»

Среди собравшихся — участники дневного митинга возле администрации Кемеровской области.

На проспекте Ленина в Кемерове собирается новый стихийный митинг после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». На это указывают фотографии, которые размещаются в социальных сетях. Так, судя по снимкам в Twitter издания «Тайга.инфо», в центре города после рабочего дня собралось уже около сотни человек, пишет znak.com.

Комментаторы предполагают, что среди собравшихся — участники дневного митинга возле администрации Кемеровской области, который закончился на главной площади Кемерова в 16.00 по московскому времени. Мероприятие, трансляция которого велась на YouTube, длилось десять часов.

Массовая акция в поддержку семей погибших при пожаре началась в 9 утра по местному времени. В течение дня участниками митинга, по подсчетам наблюдателей, стали около пяти тысяч человек. Горожане приносили с собой фотографии детей и требовали от властей рассказать правду о пожаре — многие не верят в официальные данные о количестве жертв.