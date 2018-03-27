В чемпионате Беларуси во всех гонках среди юниорок участвовала лишь одна биатлонистка 2 27.03.2018, 17:28

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Александра Щербакова

Александра Щербакова выиграла во всех дисциплинах.

В Раубичах завершился чемпионат Беларуси по биатлону среди юниоров и юношей. Отметим, что всех видах программы среди юниорок участвовала лишь одна спортсменка, пишет «Трибуна».

Как следует из официальных протоколов, в спринте, преследовании и масстарте среди юниорок представительница Витебской области Александра Щербакова выступала в одиночестве.

В соревнованиях юниоров участвовали восемь биатлонистов. А вот гонки юношей и девушек были более массовыми.