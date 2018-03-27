Милиционеры несколько часов продержали на растяжке 80-летнего мужчину в День Воли 16 27.03.2018, 17:37

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Альберт Шеремет

Все это время Альберт Шеремет молился за других задержанных.

80-летний Альберт Шеремет вышел 25 марта на площадь Якуба Коласа. «Я раньше ходил почти на все акции, а в последние годы делаю это реже, уже и здоровье не то», — рассказывает он cайту nn.by.

«Услышал по радио, что будет акция на площади Якуба Коласа в 12.00, но даже не думал, что она неразрешенная. Знал, что концерт в 13.00, думал, что пройдем шествием до концерта спокойно. Когда увидел, что людей мало, то понял, что шествие запрещено».

С собой мужчина взял удочку и бело-красно-белый флаг в пакете.

«Приехал я довольно рано. Познакомился с Александром Сахаруком из Бреста, его задерживали, когда на 9 Мая поднял бело-красно-белый флаг. Ко мне подошел то ли полковник, то ли подполковник, который посоветовал уходить. Я достал из кармана Конституцию, говорю: эта книжка гарантирует мне право на мирные собрания. Потом меня еще раз предупреждали, чтобы ушел с площади на 50 метров. В третий раз уже не предупреждали, а задержали. Сказали, что нужно пройти для проверки документов. Я не стал сопротивляться», — говорит Альберт Шеремет.

В автозаке, в котором оказался Альберт Шеремет, было 25 человек. «У меня сразу отобрали телефон, удочку, я боялся, чтобы флаг не забрали. Мне он очень дорог. Когда-то во время шествия на Дзяды флаг дал Виктор Ивашкевич, а возможности вернуть уже не было».

Для Альберта Георгиевича это было первое задержание за 80 лет жизни. Отвезли всех в Советское РУВД.

«Поставили на улице возле какого-то забора лицом к стене. Требовали, чтобы руки держали на заборе и даже не поворачивались в их сторону, чтобы не видели их лиц. Я слышал, как оскорбляли женщин, раздвигали ноги мужчинам, одному чуть не сломали позвоночник», — продолжает рассказ 80-летний Альберт Георгиевич.

Сколько времени так издевались над задержанными?

«Очень долго, у меня не было часов, а мобильный забрали, но более трех часов. Не было даже речи, чтобы сесть, все на ногах.

Только когда проводили обыск личных вещей, то я попросился в туалет — у меня рак простаты, — меня отвели, а потом привели обратно. Забрали очки, поэтому я почти не видел их лиц, забрали шарф, поэтому пришлось закрываться воротником, было очень холодно ногам», — рассказывает Альберт Шеремет.

Что он делал в эти минуты?

«Молился. Не за себя, за себя мне давно не страшно, за своих родных, за других задержанных».

Так получилось, что Шеремета повели опрашивать и освобождать одним из последних: «Дело в том, что я оказался в середине ряда, а людей выводили по одному с каждой из сторон, поэтому я и оставался почти до конца».

* * *

Альберт Георгиевич Шеремет родился в 1937 году. Официально — в Минске, в реальности — по пути в Могилев. Хорошо помнит войну, которую сначала застал в Могилеве, затем жил в Борисове и Домашанах.

Вспоминает, как в Борисове полицаи перехватили его с матерью на мосту через Березину. «Говорили: мы на вас даже пули тратить не будем, просто скинем в воду и вы утоните», — вспоминает он.

Учился в Могилевском машино-строительном техникуме, затем по распределению попал на Харьковский завод подъемно-транспортного оборудования. Там же окончил автомобильно-дорожный институт, стал инженером-конструктором I категории. Говорит, что его страстью была работа с подъемными кранами.

В 1971 году переехал в Могилев к матери, работал в Машиностроительном институте и Технологическом университете. Потом женился, переехал в Минск. Работал в конструкторском бюро при Министерстве сельского строительства БССР, последним местом работы была «Ремэнергомеханизация», откуда он и вышел на пенсию.

С конца 1980-х Альберт Шеремет присоединился к демократическому движению, поддерживал БНФ. Присутствовал на первом съезде БНФ в Вильнюсе в качестве приглашенного, а не делегата. Имеет сына и внучку.