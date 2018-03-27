Йенс Столтенберг: Неприемлемое поведение России будет иметь цену 27.03.2018, 17:46

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Йенс Столтенберг

Фото: charter97.org/Иван Межуй

НАТО высылает семерых россиян в связи с отравлением Скрипаля.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о высылке семерых сотрудников миссии России при НАТО и отказе в аккредитации еще троим. Ранее о высылке десятков российских дипломатов в знак солидарности с Британией в деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери объявили более 20 стран, сообщает bbc.com.

Йенс Столтенберг объявил во вторник на специально созванном брифинге, что в результате высылки и отказе в аккредитации штат российской миссии при штаб-квартире НАТО сокращается с 30 до 20 человек.

"Этим шагом мы ясно даем России понять, что ее неприемлемое и опасное поведение будет иметь цену и последствия. И это - ответ на отсутствие конструктивного ответа со стороны России на то, что произошло в Солсбери", - сказал Йенс Столтенберг.

"И я думаю, что Россия недооценила степень единства союзников по НАТО", - добавил генеральный секретарь альянса.

Одновременно генсек НАТО заверил, что альянс остается открытым для контактов с Россией, и штат ее миссии в 20 человек в том числе позволит поддерживать связь.

В понедельник и вторник 24 страны мира объявили о высылке 116 российских дипломатов в знак солидарности с Британией.