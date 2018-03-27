Что случилось сегодня на фабрике «Белвест» в Витебске 1 27.03.2018, 17:54

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Фото: Владимир Борков

На момент возникновения пожара в цеху работало 39 человек.

Сегодня в 11-18 в ЦОУ Витебского УМЧС по прямой линии связи от диспетчера сектора мониторинга «Молния» Витебского областного УМЧС поступило сообщение о задымлении в производственном цеху СООО «Белвест» по проспекту Людникова, пишет «Витебский курьер».

К месту вызова было направлено 10 единиц спецтехники.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось задымление на четвертом и техническом этажах и горение в воздуховоде вытяжной вентиляции главного производственного корпуса СООО «Белвест».

На момент возникновения пожара в цеху работало 39 человек. Цех покинули самостоятельно, не пострадали. Работниками МЧС эвакуация работников предприятия не проводилась.

Главный производственный корпуса СООО «Белвест» оборудован пожарной сигнализацией ПКП 8/16 №105437, которая выведена на пульт сектора мониторинга системы передачи извещения о ЧС «Молния» ЦОУ УМЧС, которая и сообщила о происшествии.

Пожар был ликвидирован в течении 7 минут.