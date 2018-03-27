Топ-5 перспективных электромобилей Женевского автосалона 1 27.03.2018, 18:04

Электромобили становятся все более популярными и востребованными среди покупателей.

Сейчас электромобили не просто в тренде – большинство уже осознало все их преимущества и производители массово переходят на производство машин на электротяге.

На Женевском автосалоне продемонстрировали очень много интересных электрокаров, среди которых были как концепты на далекую перспективу, так и серийные машины. Аutocentre.ua решил отобрать для вас самые интересные электромобили Женевы по нашему мнению.

5. GFG Sibylla

Полноприводный электрический седан GFG Sibylla, снабженный искусственным интеллектом, построен на платформе Enos Energy IoT, которая позволяет электромобилю подключаться к домам, общегородским энергосистемам и к другим автомобилям, обмениваясь с ними энергией. Он оснащен батареей огромной емкости – 100 кВт•ч, кол-ва, достаточного для запаса хода в 450 км. Озвучено, что мощность его электродвигателя составляет 400 кВт, разгон от нуля до сотни набирается за 4,5 секунды, а максимальная скорость 200 км/ч.

4. Volkswagen I.D. VIZZION

Несмотря на свою футуристичность, концепт демонстрирует недалекое будущее – уже в 2020-2022 годах должна появится серийная версия такой машины. Концепт оснащен двумя электромоторами: задние колеса вращает двигатель мощностью 101 л.с., а передние более мощный агрегат – 201 л.с. Заявленный запас хода впечатляет – около 645 км. I.D. VIZZION – машина пятого уровня автономности, то есть может ездить полностью сам, а органы управления отсутствуют.

3. LVCHI Auto Venere

Первый в мире электрический лимузин показала шанхайская компания LVCHI. При этом огромный автомобиль длиной 5118 мм демонстрирует динамику суперкара: 3 секунды до «сотни» и максималка 250 км/ч. Все благодаря четырем электродвигателем (по два на каждую ось) суммарной мощностью 992 л.с. В автомобиле может разместиться 4 человека, которые смогут проехать 500 км на одной зарядке. Впечатляет!

2. Rimac Concept_Two

Хорватская компания Rimac представила электрический гиперкар с феноменальными характеристиками. Машина претендует на то, чтобы стать мировым лидером по разгону. При этом, в отличии от их первой модели планируется уже не штучный выпуск нескольких экземпляров, а мелкосерийное производство – собираются построить сотню таких машин.

1. Audi e-tron Quattro

Новинку от Audi смело можно назвать хедлайнером выставки. И представили его эффектно: прототипы в экстравагантном камуфляже вовсю накатывали километры по улицам Женевы!

Компания пока не раскрывает технические подробности автомобиля, но ожидается, что запас хода составит около 500 км. Восполнить запас энергии на 80% можно будет всего за полчаса при использовании быстрой зарядки. Конечно же, машина будет полноприводной, а динамика обещает быть незаурядной.

Audi уделяет модели огромное внимание: для финальных тестов и доводки подготовили 250 прототипов, которые суммарно накатают 5 миллионов километров в самых разнообразных условиях. При этом, серийные машины не будут кардинально отличаться: примерно такие же машины мы увидим в салонах спустя год. Уже известно, что в Германии ценник на новинку будет стартовать от 80 тыс. евро.