Поисковая операция на месте пожара в Кемерове завершена 27.03.2018, 18:10

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Родственники заявили, что жертвами пожара стал 41 ребенок, также собраны данные о 85 пропавших без вести.

Спасатели завершили поисковую операцию на месте пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, "поисковая операция завершена, все фрагменты тел на месте пожара собраны".

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека. Родственники заявили, что жертвой пожара стал 41 ребенок, также собраны данные о 85 пропавших без вести во время трагедии.

"Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, поэтому сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.

По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.

Президент России Владимир Путин, посетивший Кемерово, назвал причинами трагедии преступную халатность и разгильдяйство.

По словам главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, основной версией пожара в ТЦ считают замыкание в электропроводке, но не исключают и поджог.