Нефть торгуется на уровне $70,25 за баррель 1 27.03.2018, 18:13

Цены на нефть показывают разнонаправленную динамику перед выходом статистики о запасах сырья в США.

К 16.35 по Минску фьючерсы на североморскую смесь Brent подросли на 0,19 процента до $70,25 за баррель, передает Reuters.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $65,45 за баррель, что на 0,15 процента ниже предыдущего закрытия.

В течение дня основной поддержкой рынку оставался рост геополитической напряженности, а также утихшие опасения глобальной торговой войны.

В фокусе внимания инвесторов – данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) и официальная статистика Управления энергетической информации (EIA).