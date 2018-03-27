Товарищеский матч: Беларусь сегодня сыграет со Словенией 27.03.2018, 18:21

Начало матча - в 21.15 по Минску.

Сборная Беларуси сыграет в Любляне товарищеский матч с командой Словении. Начало — в 21.15.

Букмекерская компания Maxline отдает предпочтение сборной Словении. Коэффициент на победу хозяев — 1,91, на ничью — 3,21, на викторию гостей — 3,99.

Наставник сборной Беларуси Игорь Криушенко в разговоре с главным редактором "Прессбола" Сергеем Кайко рассказал, как проходит подготовка к матчу.

- Какие эмоции преобладают спустя два дня после матча со сборной Азербайджана?

- Положительные. Победа — это всегда победа. Как я и говорил, мы преследовали сразу несколько целей. С одной стороны, был нужен результат, с другой — работали над совершенствованием взаимодействий на поле. Разбор игры уже проведен, и он показал, что мои требования частично ребята выполняли. Но хватало и недочетов. В целом же движение вперед есть — и это главное.

- Что в первую очередь помогло победить в Баку?

- Наверное, все вместе — и определенное мастерство, и желание, и самоотдача. Не было такого, чтобы кто-то явно выпадал из игры. Хотя бросалось в глаза, что готовность у ребят все-таки разная. Тем не менее каждый внес свой вклад в победу.

- На форумах команду критикуют за качество игры. По делу?

- Не хочу оценивать форумы. Потому что их не читаю. Для меня важны суждения специалистов, все остальное — только эмоции. Рационального там мало. К конструктивной критике я готов прислушиваться, но когда идет сплошное охаивание… Ну, раз у нас такая мода, значит, мы заслуживаем то, что имеем. Это все, что могу сказать. Разве только вспомню еще слова Мирчи Луческу: кто знает и может — тот делает, кто знает, но не может — советует, кто не знает и не может — поливает грязью.

- У вас наверняка есть понимание, почему проседала опорная зона.

- Во-первых, из-за того что был брак. Потери мяча в не самых сложных ситуациях. Будь сейчас разгар сезона и хорошие кондиции, это заставило бы задуматься. А так все объяснимо — играли после долгого перерыва. Во-вторых, сборная давно не побеждала, что накладывало отпечаток на психологическое состояние. Думаю, внутренняя зажатость тоже порождала брак. Иногда допускали позиционные недочеты — за счет этого соперники несколько раз получали мяч между линиями, из этого возникала острота. Ну и в-третьих, теперь я предъявляю к игрокам новые требования. Ребята старались их выполнять, но получилось не все. Будем работать дальше.

- Снова не пошла игра у Лаптева. Десятый матч за сборную — и до сих пор ни одного гола…

- Денису необходимо больше работать над завершением атак. Повышать мастерство. Добрать кондиции. Он не в оптимальной форме. Поэтому тяжеловато выглядит. Есть такое выражение: нападающий должен приходить в чужую штрафную на свежих ногах. А когда ты подолгу играешь без мяча и быстро закисляешься при не самой интенсивной работе, возникают вопросы. Лаптев все понимает, старается. Пусть работает, главное, чтобы двигался в правильном направлении.

- Контроль мяча остался за азербайджанцами. Это ведь было против вашего плана?

- Естественно, хотелось больше владеть мячом. Но соперник пытался высоко прессинговать, ломать построение атак. Из-за этого — и вследствие опять-таки нашей не лучшей пока сыгранности — часто выходили из обороны за счет длинных передач, то есть более упрощенно. В то же время были хорошие ситуации для убегания в атаку, но мешал брак. Так или иначе, я не стал бы все хаять. Были в игре сборной и достоинства, и недостатки.

- Показалось, не в своей тарелке пребывал Кисляк…

- Это естественно, Сергею не хватает тонуса. Он давно не играл. У его позиции есть специфика — нужно быстро принимать решения и выполнять большой объем работы. Для этого необходимо войти в ритм, грубо говоря, получить дозу практики.

- Ранее вы сказали, что самоотдача вас устроила.

- Конечно. На поле была команда. Единое целое. Это хороший знак.

- Перед сборной Азербайджана тоже поставлена задача выиграть Лигу наций?

- Не знаю. После игры мы с Гурбаном Гурбановым поблагодарили друг друга — и не более. На тему Лиги наций не общались. Азербайджан — крепкий соперник. Есть натурализованный бразилец, игроки, выросшие в России и на Украине. И важная особенность — состав комплектуется по принципу блоков, то есть групп игроков одной команды. В основном — "Карабаха", это базовый клуб, именно его Гурбанов и возглавляет. Там футболисты постоянно вместе, какие-то игровые тонкости, касающиеся сборной, могут отрабатывать в ежедневном режиме. У нас другая ситуация. Нам нужно время, а его не хватает.

- Перед матчем со сборной Словении все здоровы?

- Как обычно, есть микроповреждения. Но, знаю, наш медицинский персонал сделает максимум возможного, чтобы к игре были готовы все.

- По идее во вторник придется обороняться больше, чем в пятницу. Тактику поменяете?

- Если и поменяю, то не сильно. Все равно перед командой поставлю задачу контролировать мяч и быстро переходить в атаку.

- Как и обещали, состав будет таким, чтобы проверить в деле всех?

- Да, причем важно не просто дать всем поиграть, но и оценить, как футболисты воспринимают новые требования.

- Про новые требования вы сказали не первый раз. Что имеете в виду?

- Подробно пока не буду говорить. Естественно, требования касаются принципов построения игры. Объявил об этом команде в начале нынешнего сбора. Теперь работаем. Если все получится, буду рад, а вы сами все увидите.

- В Любляне снова важен счет на табло?

- Как и раньше говорил, товарищеский матч или официальный — все равно на поле нужно стремиться к положительному результату.