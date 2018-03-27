Формируется антипутинский фронт 1 Владимир Огрызко, nv.ua

27.03.2018, 18:28

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ВЛАДИМИР ОГРЫЗКО

ФОТО: PHL

Поведение России больше никто терпеть не будет.

Надо различать: Украина выдворила не дипломатов, а российских шпионов.

Профессия дипломата является очень позитивной по своему определению. По своей сути, дипломаты – это люди, налаживающие взаимовыгодные дружеские отношения между странами.

А с другой стороны есть шпионы, которые этому мешают. Поэтому в случае с Россией – это шпионы, которые работали под прикрытием дипломатов. Эти люди явно не способствовали тому, чтобы страны совместно строили что-то позитивное.

То, что многие западные страны пошли на такой беспрецедентный демарш, означает, что антипутинский фронт, о котором я говорил несколько лет назад, сейчас уже реально формируется. Это означает, что подобное поведение больше никто реально терпеть не будет.

Хотя если говорить о заявлении-ответе российского МИД, выдержанном в традиционных совковых тонах, то она наводит на мысль, что такой европейский шаг таки ничему их не научит. Боюсь, что болезнь зашла настолько далеко, что способов легкого выздоровление нет – поможет разве что хирургическое вмешательство.

И я очень рад, что Украина начала действовать совместно с Западом. Вчера я был очень разочарован заявлением одного нашего политика, дескать, мы не можем этого сделать, потому что кто же будет защищать наших политзаключенных в России.

И их, к сожалению, ни с дипломатами, ни с консулами, ни без первых и вторых, никто реально защищать не может. Ведь речь идет о стране, где понятие права довольно условно. Имеем ли мы там дипломатов и консулов или нет, положение наших военнопленных или заложников никоим образом не меняется.

Приняв решение выдворить российских шпионов, Украина стала в один ряд с западными партнерами. Что если бы это произошло в 2014 году? Думаю, если бы мы сразу разорвали дипломатические отношения со страной-агрессором, то ситуация была бы другой во многих измерениях. Включая западную поддержку наших дипломатических и военных усилий.

Потому что когда мы с одной стороны говорим, что являемся жертвой агрессии, а с другой – оставляем российских шпионов у себя в стране, то подаем сигнал, который многих просто дезориентирует. Возможно, расплывчатость нашей позиции постепенно начинает исчезать.

Я придерживаюсь мнения, что у страны или есть позиция, или ее нет. Чтобы демонстрировать эту позицию, надо иметь позвоночник и способность принимать решения – даже если кто-то тебе что-то подсказывает. Здесь мы должны исходить из своих национальных интересов.

Если же позиции нет, а позвоночник слишком гибкий – то мы ничего и не будем иметь. Поэтому я рад, что наш фокус начинает становиться более четким и понятным.

Владимир Огрызко, министр иностранных дел Украины с 2007 по 2009 год, nv.ua