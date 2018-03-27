Минская семья насобирала в копилку почти 20 килограммов монет 27.03.2018, 18:46

Сразу же после деноминации семья стала сбрасывать все «железо» в копилку.

Монеты Сергей не очень любит. Говорит, они тянут карманы, рассыпаются и вообще неудобные. Предпочитает рассчитываться картой, а если уж приходится иметь дело с наличкой, то использует банкноты. Сразу же после деноминации он и его семья стали сбрасывать все «железо» в копилку. Сначала наполнилась маленькая, а буквально на днях — и большая копилка, в которой уместилось несколько тысяч монет, пишет «Онлайнер».

Сергей работает специалистом отдела продаж, его жена Оксана по образованию педагог. Их сын Леша учится в пятом классе столичной гимназии.

В доме у семьи — несколько копилок. Одна — под монеты из разных стран, еще одна — сына, а две другие — общесемейные.

— Монеты я собирала еще в детстве. У нас стояла бутылка от шампанского, папа немного подпилил горлышко, чтобы туда попадали монеты по 10 и 15 копеек. Мы с сестрой, когда приносили сдачу из магазина, все копейки туда забрасывали. Было интересно, сколько туда поместится, — говорит Оксана. — К тому же собирали монетки из разных стран: папе привозили друзья, сам он тоже немного ездил. Когда появился сын, моя детская коллекция перекочевала к нему.

Леша демонстрирует украинские, израильские, польские и литовские монеты. Всего у него в копилке монеты из 12 разных стран. Самая старая из которых — советская — 3 копейки 1939 года.

— Я в кафе даже американский цент один раз нашел, — говорит школьник, показывая свою коллекцию.

Первую копилку семья завела сразу же после деноминации. А уже в декабре 2016 года семья вскрыла ее. В ней оказалось несколько сотен монет на общую сумму почти $400.

— Я никогда не любил «железо» в карманах. Все это дело тяжело носить, сложно рассчитываться. Поэтому в магазинах чаще всего расплачивался бумажными деньгами, — объясняет Сергей. — Все монеты, которые на сдачу нам давали в магазинах, мы просто сбрасывали в копилку. Она заполнилась примерно за 6 месяцев. Когда мы ее открыли, то были приятно удивлены. Сумма вышла хорошая.

В 2016 году Сергею на день рождения подарили пятилитровый бочонок с пивом. Пиво выпили после Нового года, а тару решили использовать под новую копилку. Ребята пересыпали туда содержимое маленькой и продолжили собирать.

— Было очень интересно, сколько же монет туда поместится, — смеется мужчина. — Конечно, мы собирали мелочь, но без фанатизма. Большинство расчетов шло по карточке. Наличку использовали для походов в магазины, а всю мелочь сбрасывали в бочонок.

Последние монетки в бочонок Сергей забросил буквально в минувшую пятницу. С момента, когда он опустил туда первую монету, прошло примерно 13 месяцев (всего же с момента, когда стали собирать маленькую копилку, которая перекочевала в большую, прошло 19 месяцев — прим. ред.). При нас Сергей ставит копилку на весы. Оказывается, за это время семья насобирала 20 килограммов и 100 граммов монет.

— Чистый вес монет, конечно, немного меньше, бочонок весит чуть больше полукилограмма, — говорит Сергей и аккуратно начинает вскрывать его.

Двухрублевки, рубли, копейки звонко рассыпаются по столу. Начинаем сортировать монеты и выкладывать их столбиками по 10 штук.

— Представьте, если принести это в магазин, сразу кассу нужно закрывать и считать, — смеется Сергей.

Примерно полчаса уходит на то, чтобы разделить монеты по номиналу. Сложнее всего это делать с монетами в 10 и 20 копеек, а также с «пятерками» и «двойками».

— Проще всего сортировать рубли, — говорит Леша. — Очень много темных почему-то.

Еще минут 30 занял подсчет. Итак, оказалось, что в пятилитровую копилку вмещается:

1271 двухрублевая монета;

1299 монет номиналом 1 рубль;

452 монетки по 50 копеек;

339 монет по 20 копеек;

253 десятикопеечные монетки;

221 пятикопеечная монетка;

192 двухкопеечная;

207 монет по одной копейке.

— Ничего себе, сколько здесь денег!— удивляется Сергей, когда мы подбиваем итоги. Всего же 20 килограммов монет из копилки «завесили» на сумму в 4177 рублей 6 копеек.

— Куда потратим деньги? — задумывается мужчина. — Скорее всего, на отдых. Хотим поехать на море. Ну и Леша просит собаку. Поэтому будем думать, как с этим быть.

Леша предлагает найти копилку побольше, на литров 10, и попробовать проверить, сколько в ней монет. Родители на такое предложение пока только улыбаются.

— А может, и проверим! — не исключает такой вариант Сергей.