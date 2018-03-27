Белорусская «молочка» начинает накапливаться на складах 7 27.03.2018, 19:00

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В Беларуси начинают расти складские запасы молочной продукции.

По состоянию на 1 марта на складах уже скопилось больше среднемесячных объемов производства масла и сухих продуктов. В предыдущие два года запасы не достигали и половины месячного выпуска, передает belmarket.by.

По состоянию на 1 марта на складах лежало 11 тыс. т масла или почти 1,3 среднемесячных объемов производства. За месяц запасы, по данным Белстата, выросли на 3,8%.

Более месячной нормы выпуска скопилось сухих продуктов. 11,3 тыс. т – это на 8,1% больше, чем производят молзаводы в среднем в месяц. Правда, за февраль запасы по этой позиции снизились.

Складские запасы сыра в феврале увеличились на 16,8% до 10,8 тыс. т. Однако это пока составляет только 69,9% среднемесячного выпуска.

Запасы молочных консервов в феврале немного сократились. Они составили 4,4 тыс. т, что составляет менее половины от месячного производства.

Традиционно низкими являются запасы цельномолочной (22,9 тыс т) и нежирной продукции (1,2 тыс.т). Их уровень не превышает считанных процентов от среднемесячного выпуска.

Рост запасов лишь отчасти может быть связан с ограничениями, которые вводил Россельхознадзор против отдельных предприятий. На основном рынке сбыта, в России, и так отмечается избыток сухого молока, поэтому экспорт в этом направлении временно замедляется. Российские производители даже сократили объемы сушки. Рост запасов масла может быть связан с ценовым фактором.

Вместе с тем уровень запасов нельзя назвать критическим. Запасы растут по позициям с достаточно большим сроком годности. Их физические объемы также пока невелики. В прошлом году летом в месяц экспортировалось до 10 тыс. т масла. Нормальный месячный объем экспорта сыров и творога в последние годы также составляет не менее 13 тыс. т, сухих продуктов поставляется за рубеж более 13-15 тыс. т. Таким образом, склады могут быть разгружены в течение месяца.

Производство молочной продукции в Беларуси в феврале немного снизилось на фоне сокращения поставок сырья из-за меньшего в сравнении с январем количества дней и замедления динамики надоев.

В целом за два месяца производство основных молочных продуктов выросло, за исключением масла и нежирной молочной продукции.

Объемы производства масла составили 7,9 тыс. т в феврале и 17,4 тыс. т за два месяца, что на 4,9% меньше, чем год назад.

Нежирной молочной продукции было выпущено в феврале 11,4 тыс .т в пересчете на молоко и 25,8 тыс. т за два месяца, что на 25,1% меньше, чем год назад.

Производство цельномолочной продукции в феврале составило 161,1 тыс. т, а по итогам двух месяцев – 332,9 тыс. т, или на 11,5% больше, чем в прошлом году.

Объем выпуск сухих продуктов за два месяца вырос на 8,2% до 21,6 тыс. т. В феврале произвели 9,8 тыс. т.

Сыра за два месяца сделали на 2,6% больше, чем в 2017-м или 31 тыс. т. В феврале объемы производства составила 14,6 тыс. т.

Сильнее всего выросли объемы производства молочных консервов. За два месяца они увеличились на 15,7% до 18,4 тыс. т. В феврале они составили 8,5 тыс. т.В феврале выросли запасы масла и сыров.