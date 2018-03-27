Дело против Галины Смирновой разваливается 1 27.03.2018, 19:14

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Галина Смирнова

Милиция и ГАИ так и не решили, за что они посадили в ИВС Галину Смирнову.

«Похожа на преступника», «Находилась в состоянии опьянения», «Перешла дорогу в неположенном месте», «Сопротивлялась при задержании» - милиция и ГАИ так и не решили, за что они посадили в ИВС Галину Смирнову, передает praca-by.info.

Галина Смирнова и Таисия Кабанчук в коридоре суда сразу после освобождения из ИВС

Фото: "Радыё Свабода"

Руководитель профсоюза РЭП в Бобруйске Галина Смирнова и член РЭПа Таисия Кабанчук 24 марта на такси возвращались домой после праздника в офисе – отмечали столетие БНР. Выйдя из машины, Галина Смирнова обратила внимание, что во дворе находится слишком много людей для полуночи. У подъезда женщине перегородили дорогу и объявили, что она задержана.

С этого момента сотрудники милиции (а впоследствии – и ГАИ) совершили огромное количество процессуальных нарушений: начиная от неясных оснований задержания (Галина Смирнова услышала около пяти разных версий), отказа сообщить родственникам об аресте, и заканчивая самостоятельно составленным протоколом, который активистке не дали ни прочесть, ни подписать.

– Слышу «Пройдемте». Я хочу знать, за что. Ответ: «Вы задержаны по подозрению в преступлении: по описанию очень похожи на преступника». Мне не дали ни отнести домой сумки, ни позвонить мужу – хотя бы в домофон, ведь он ждал меня, уже была полночь – сразу под руки и в машину.

При задержании к Галине Смирновой применили физическую силу:

– Довели до машины и чуть ли не бросили лицом в пол: в темноте не видно ступеньки.

В УВД Галину Смирнову встретил сотрудник ГАИ. Первым делом он начал выяснять у профсоюзной активистки, употребляла ли она спиртные напитки:

– Они хотели поймать меня пьяной. Не понимают, что праздник может быть без водки. Думают, неужели мы сидели в офисе допоздна – и ни капли не выпили? Он меня даже обнюхивал – не поверил.

Фото: Таисии Кабанчук

После этого сотрудник ГАИ объявил Галине Смирновой, что будет на нее составлять протокол о переходе дороги в неположенном месте. Назвал время – как раз когда активистка ехала в такси, и место – за несколько домов от ее домашнего адреса. В тот вечер она вообще не переходила проезжую часть.

Перед составлением протокола Галина Смирнова потребовала защитника, уведомления родственников и возможности собственноручно вносить в протокол свои показания:

– Этим я сотрудника ГАИ ввела в ступор. Он не знал, что делать! – начал звонить Рудько (сотрудник милиции Бобруйска, известный преследованием активистов – прим. авт.) Все закончилось тем, что мне вручили повестку в суд на 29 марта.

Сотрудник ГАИ передал Галину Смирнову милиционеру, который объявил ей о составлении следующего протокола: на сей раз о сопротивлении при задержании:

– И я опять повторяю: «До начала административного процесса я требую защитника, свои показания буду вносить собственноручно». Ни одно ходатайство они не то что не удовлетворили – их даже нигде не зафиксировали. Да и самого протокола опроса, по сути, не было составлено – но дали мне его подписать. Я и подписала – на четыре страницы. Написала, что ходатайства не удовлетворялись, что я требую звонок домой, что у меня на попечении больной родитель, требующий круглосуточного ухода, а меня задерживают и не дают позвонить ни домой, ни защитнику.

Подписывая следующий протокол, Галина Смирнова внесла туда свои дополнения (например, о том, что ее не ознакомили с ее правами), что является законным действием. Но сотрудник милиции, вероятно, не владел даже минимальными процессуальными знаниями: увидев замечания Галины Смирновой, он заявил, что та… «испортила ему протокол».

– Грозил наручниками неизвестно за что; достал бланк нового протокола. Составили второй протокол вообще без меня: не дали ни прочитать, ни подписать, и внесли пометку о том, что я отказалась его подписывать. Ни один экземпляр ни одного протокола не выдали на руки.

После чего Галину Смирнову отвезли в ИВС, где та пробыла до 14 часов 26 марта: то есть, три ночи.

Ее, а также Таисию Кабанчук (женщины сидели в соседних камерах) в понедельник повезли в суд. До того в суде сообщали родственникам, что процессы над активистками будут проходить после 14 часов. Однако в канцелярии им сообщили, что дела «отправлены на доработку»; когда будет суд за «неповиновение при задержании» – неизвестно.

Таким образом, Галина Смирнова и Таисия Кабанчук провели несколько дней за решеткой по совершенно не понятным причинам.

Таисия Кабанчук у здания суда

Фото: Радыё Свабода

Галина Смирнова начала оспаривать незаконные действия охранников правопорядка, еще находясь в неволе:

– Я написала два заявления о том, что протоколы составили с нарушениями, что не удовлетворили ни одно ходатайство, что не дали позвонить: ни домой, ни защитнику, ни отцу, который находится на моем попечении. Ответов я пока не получила.