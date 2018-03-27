Канада заявила о готовности выслать больше российских дипломатов 27.03.2018, 19:45

Канадский министр обороны отметил, что путь агрессии неприемлем.

Канада вышлет еще некоторых российских дипломатов, если Россия будет продолжать представлять опасность. Об этом заявил министр обороны Канады Харджит Саджан в эфире телеканала СВС, передает «Укринформ».

Саджан сказал, что Канада будет внимательно следить за всеми угрозами безопасности и при необходимости принять дальнейшие меры - сделает это.

Канадский министр обороны отметил, что путь агрессии неприемлем, поскольку влечет за собой ужасные последствия. По мнению Саджана, необходимо заставить работать дипломатию - в мире существует много каналов, с помощью которых Россия может вернуться к основанному на правилах международному порядку, как уже делала ранее.

Ранее сообщалось, что Канада высылает четверых сотрудников российского дипломатического корпуса, которые прикрывались своим официальным статусом для осуществления разведдеятельности.