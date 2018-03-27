Суд над «белорусским шпионом» в Чернигове перенесли на 5 апреля 2 27.03.2018, 19:55

Юрий Политика

Заседание должно было пройти в суде Черниговского района Черниговской области сегодня.

Предварительное слушание по делу гражданина Беларуси Юрия Политики, которого в Украине обвиняют в шпионаже, в очередной раз перенесли.

Заседание должно было пройти в суде Черниговского района Черниговской области сегодня, 27 марта. Как сообщил belsat.eu адвокат Тарас Герелюк, слушания перенесли на 16:00 5 апреля.

«Перенесли потому, что прокурор до сих пор не обеспечил для обвиняемого переводчика на белорусский язык», — объяснил Герелюк.

Переводчика с украинского на белорусский язык во время прежних заседаний в феврале потребовал сам Политика и его защита активно ходатайствовала о предоставлении такого специалиста. При этом до начала суда Юрий Политика говорил с собравшимися журналистами и адвокатом на русском, но после заявил, что русский язык «понимает частично».

Судья Владислав Кухта сообщил, что переводчик (даже на русский язык) сегодня не явилась на слушание.

«Причину нам не объяснили. Из-за отсутствия переводчика заседание началось и почти сразу закончилось», — сказал он.

Кроме того, у Политики добавился еще один, четвертый по счету адвокат — Александр Дроздов из Киева.

15 февраля суд продлил арест белоруса до 14 апреля. Это решение мотивировано тем, что преступление по ст. 114 УК Украины «Шпионаж» принадлежит к категории особо тяжких. Мера пресечения не будет изменена, так как подозреваемый может скрыться от правосудия «в том числе на территории Российской Федерации» и влиять на свидетелей с целью получения доказательств своей невиновности.

От посольства Беларуси на заседаниях ранее присутствовал старший советник Сергей Бобов. На этот раз в Чернигов он не приехал и, как сообщили в дипмиссии, в Украине он отсутствует и находится сейчас в Минске.

Ранее некоторые украинские эксперты высказывали мнение, что процесс над Политикой может быть зеркальным отражением суда над Павлом Шаройко в Минске. Журналиста Украинского национального радио Шаройко задержали в Минске в октябре и обвинили в шпионаже. Вчера в СМИ появилась информация, что Минск и Киев договорились об обмене. Вчера посол Украины в Беларуси Игорь Кизим эту информацию опроверг.

В первой половине дня Александр Лукашенко и Петр Порошенко провели телефонный разговор. Формально — речь шла о Форуме регионов, который две страны запланировали на октябрь и о дальнейшем развитии партнерства, но вполне вероятно, что они обсуждали ситуацию с обменом своих граждан, обвиняемых в шпионаже.