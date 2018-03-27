Муж ночует в машине, жена – на вокзале: суд выселил пенсионеров на улицу 9 27.03.2018, 20:01

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Дом, в котором находилась квартира пожилых людей, снесли.

Дом, в котором находилась квартира господина Леонида и его жены, снесли, но мужчина до сих пор в нем прописан. Другого жилья нет, пенсионеров выселили прямо на улицу, передает «Белсат».

Квартира была государственной, очередь на собственную так и не пришла, а в приватизации им отказали. Потом дом постановили снести и застройщик выделил жителям новую квартиру взамен старой, но районные власти выступили против.

Эту историю осложняет то, что имущество в семье все же было: Леонид получил в наследство от матери часть частного дома. Но остался жить в арендованной квартире, а часть дома подарил жене Нине. Потом этот старый дом снесли и заплатили за него денежную компенсацию, которую Нина полностью отдала детям, а сама вернулась к Леониду в арендованную квартиру.

Через какое-то время Леонид и Нина узнали, что их выселяют. Когда у супругов появилась наследственная часть дома, они, согласно закону, потеряли право жить в арендованном жилье. Но пенсионеров никто об этом не предупредил. Соответственно, на новую квартиру от застройщика они не имеют права, как и на социальное жилье.

На суде даже прокурор был против выселения пенсионеров, но суд постановил иначе. Нина признает, что сделала ошибку, отдав деньги родным. Она просила у суда хоть какое-то социальное жилье, чтобы не мешать внукам в однокомнатной квартире. Уже было восемь судов и повсюду пенсионерам отказали в праве на жилье.

Основания, на которых могут выселить из государственного жилья, не предлагая другого, прописаны в жилищном кодексе.