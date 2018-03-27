СМИ: Руководитель концерна «Белэнерго» уволен 3 27.03.2018, 20:08

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Евгений Воронов

Глава «Белэнерго» Евгений Воронов не прошел декрет №5.

Генеральный директор гособъединения «Белэнерго» Евгений Воронов отстранен от занимаемой должности. Об этом tut.by сообщили 4 информированных источника.

«За однократное грубое нарушение согласно декрету № 5», — сказали два собеседника, комментируя информацию об отстранении Воронова. Данный документ вступил в силу с 1 января 2015 года и направлен на «усиление требований к руководящим кадрам и работникам организаций». «Отстранен в никуда. Очень жаль», — добавил еще один собеседник.

Источник, лично знакомый с Вороновым, уверяет, что официальное решение еще не принято. В «Белэнерго» и у Воронова получить комментарий не удалось.

Для двух собеседников произошедшее стало полной неожиданностью, потому что «Евгений Олегович суперпорядочный человек и квалифицированный специалист», при котором в энергетике не было «крупных аварий или несчастных случаев».

22 апреля 2013 года Александр Лукашенко дал согласие на назначение Евгения Воронова гендиректором «Белэнерго». Это произошло вскоре после того, как под каток критики диктатора и силовиков угодили предыдущие руководители Министерства энергетики и «Белэнерго».

Евгений Воронов родился 17 января 1962 года в Минске. В 1986 году окончил БПИ по специальности «тепловые электрические станции», в 1993 году — аспирантуру БГПА, в 1996 — Академию управления по специальности «Экономика и управление производством». В энергосистеме работает с 1986 года. За 20 лет прошел путь от инженера цеха наладки и испытаний до заместителя главного инженера по эксплуатации Минской ТЭЦ-4. В 2007 году стал главным инженером Минской ТЭЦ-3, где проработал 3 года. Затем на короткое время возглавил филиал предприятия «Минские тепловые сети», после чего стал главным инженером «Минскэнерго». В 2011 году стал руководителем этого предприятия.

Евгений Воронов также является первым заместителем председателя Белорусской федерации дзюдо.