Экс-сотрудник Cambridge Analytica: «Брекзита» могло не быть 27.03.2018, 20:12

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«Брекзит» никогда не случился бы, если бы не утечка данных пользователей Facebook, заявил Кристофер Уайли.

«Брекзит» никогда не случился бы, если бы не утечка данных пользователей Facebook, к которой причастна компания Cambridge Analytica. Такое заявление сделал бывший сотрудник компании Кристофер Уайли, передает “Радио Свобода”.

Уайли отметил, что компания Vote Leave, проводившая информационную кампанию за выход Великобритании из Евросоюза, потратила на сбор и анализ данных, а также рекламу намного больше средств, чем разрешено. Бывший сотрудник Cambridge Analytica подчеркнул, что Vote Leave под прикрытием подставной фирмы инвестировала в кампанию за "Брекзит" дополнительные 700 тысяч евро. По мнению Уайли, этот бюджет мог сыграть решающую роль на референдуме. Британские власти проверяют эту информацию.

Со своей стороны Евросоюз потребовал от руководства Facebook в течение двух недель объяснить роль соцсети в скандале с Cambridge Analytica. Как сообщает агентство France Press, Брюссель интересуется затронула ли утечка личные данные европейских пользователей.

В начале марта журналисты обвинили британскую аналитическую компанию Cambridge Analytica в незаконном использовании данных пользователей Facebook во время избирательной кампании Дональда Трампа. По данным СМИ, компания участвовала в более чем 200 предвыборных кампаниях по всему миру, в том числе в Нигерии, Кении, Чехии, Индии и Аргентине. В расследовании отмечается, что компания прибегала к взяткам и распространению ложной информации и компромата о кандидатах.

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг опубликовал заявление по поводу незаконного сбора личной информации компанией Cambridge Analytica. Он признал, что его компания несет ответственность за данные своих пользователей.