Марек Зуб: Сделаем все возможное, чтобы «Шахтер» подвинул БАТЭ с верхней строчки 1 27.03.2018, 20:20

Главный тренер «Шахтера» заявил, что солигорчане намерены взять чемпионство в новом сезоне.

Главный тренер солигорского «Шахтера» Марек Зуб на встрече с болельщиками горняков категорично определил чемпионство целью команды в новом сезоне.

— У нашей команды не может быть минимальных задач. Конечно, в чемпионате наша задача — это победа. Видя ту поддержку, которую нам оказывает руководство, видя то, как болельщики ждут этой победы, — у нас просто нет других целей. Вместе с тем, прекрасно понимаю, что я далеко не первый тренер «Шахтера», который на встрече с болельщиками говорит подобное, но уже 12 лет подряд никто не может сдвинуть Борисов с верхней строчки. Когда так долго одна команда находится на первом месте, конечно, это хочется поменять. И не только нам! Но мы сделаем все возможное, чтобы именно «Шахтер» сделал это, - цитирует специалиста официальный сайт «Шахтера».