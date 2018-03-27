Страны G20 не договорились о регулировании криптовалют 27.03.2018, 20:35

Встреча министров финансов Большой двадцатки прошла в Аргентине.

Министры финансов стран G20, собравшиеся на встрече в Аргентине, не смогли договориться о регулировании глобального рынка криптовалют из-за разногласий по этому вопросу.

Об этом сообщает bin.ua.

Неспособность прийти к согласию в вопросе о регулятивных мерах отражает расхождение во взглядах членов Большой двадцатки на то, какой должна быть правильная политика в этой сфере.

Германия и Франция требовали введения строгих мер для защиты населения и противодействия преступности, тогда как другие страны, например Бразилия, дали понять, что не будут следовать рекомендациям G20.

В итоге члены G20 в своем заключительном протоколе всего лишь призвали к разработке международных стандартов и созданию органов, задачей которых будет мониторинг крипто-активов и связанных с ними рисков.

Продолжится и сбор данных, на базе которых будет разработана будущая политика в данной сфере. Обсуждение результатов намечено на июль.