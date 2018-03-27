Apple презентовала самый дешевый iPad
- 27.03.2018, 20:58
Компания представила новый планшет, предназначенный для использования в сфере образования.
Компания Apple сегодня представила новый планшет iPad с 9,7-дюймовым экраном и поддержкой стилуса Apple Pencil, предназначенный для использования в сфере образования.
Об этом сообщает bykvu.com со ссылкой на The Verge.
Модель выполнена в том же формате, что и стандартный Apple iPad, однако в отличие от него экран нового гаджета теперь поддерживает стилус Apple Pencil (ранее указанный аксессуар был только у модели iPad Pro).
В качестве центрального процессора используется чипсет Apple A10 Fusion. iPad получил 32 ГБ встроенной памяти, сканер отпечатков Touch ID, фронтальную HD-камеру FaceTime, основную камеру на 8 Мп, LTE-модуль. Согласно сообщению компании, он рассчитан на 10 часов автономной работы. Повышенная производительность будет использоваться, среди прочего, для поддержки приложений дополненной реальности.
Кроме того, планшет получит операционную систему iOS 11, а также набор офисных и образовательных приложений (включая Notability, Pages, Numbers, Keynote и Microsoft Office).
Apple Pencil способен распознавать степень давления и наклон для более комфортного рисования и заметок.
Новый iPad будет доступен в серебристой (silver), серой (space gray) и золотистой (gold) цветовой гамме. Версия с 32 ГБ встроенной памяти и Wi-Fi обойдется в $329 для обычных покупателей и в $299 для школ. Версия с 32 ГБ / Wi-Fi + LTE будет стоить $459.
Стилус Apple Pencil доступен по цене $99 для обычных покупателей и $89 для школ.
Новая модель iPad с поддержкой стилуса доступна для предзаказа. Первые доставки покупателям начнутся на этой неделе в 25 стран и регионов (США, Китай, Европа и т.д.).