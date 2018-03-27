BuzzFeed: Избиение Лесина было заказано олигархом, приближенным к Путину 1 27.03.2018, 21:01

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Михаил Лесин

Фото: РИА Новости

Спецслужбы США располагают данными о том, что бывший министр информации РФ был убит.

Спецслужбы США располагают данными о том, что бывший министр информации РФ Михаил Лесин был убит в Вашингтоне наемными убийцами, а не умер в результате несчастного случая. По данным издания BuzzFeed, ссылающегося на собственные источники, собственное расследование обстоятельств смерти бывшего российского чиновника по просьбе ФБР провел экс-сотрудник британской разведки Кристофер Стил, получивший известность после публикации скандального «досье Трампа», передает «Голос Америки».

Тело Михаила Лесина было найдено в номере отеля Dupont в центре Вашингтона утром 5 ноября 2015 года. Соглавно заключению полиции, причиной смерти бывшего высокопоставленного сотрудника кремлевской администрации стали многочисленные травмы, полученные в результате падений в состоянии тяжелого алгокольного опьянения. В декабре прошлого года ФБР опубликовало 59-страничный отчет, подтверждающий эти выводы.

В публикации BuzzFeed сообщается, что Кристофер Стил по просьбе ФБР провел собственное расследование обстоятельств гибели Михаила Лесина, получив информацию, в том числе, и из нескольких источников в Москве. В своем докладе экс-сотрудник британских спецслужб утверждает, что некий российский олигарх, «входящий в ближний круг президента Путина», после ссоры с Лесиным нанял нескольких человек в Вашингтоне, поручив им «проучить» бывшего министра. Утверждается, что задачи убивать экс-чиновника у них не было, но, по информации Стила, «наемные убийцы» перестарались, и Михаил Лесин от полученных травм скончался.

Авторы публикации сообщают, что деловой партнер Стила, Крис Барроуз. отказался комментировать эту информацию. Официальный представитель ФБР Эндрью Эймс не стал подтверждать или отрицать существование секретного доклада об обстоятельствах смерти Михаила Лесина.