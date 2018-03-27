Представительница Беларуси выиграла конкурс красоты в Индии
- 27.03.2018, 21:05
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Александра Ляшкова, представлявшая Беларусь, получила корону конкурса красоты Miss Supermodel Worldwide 2018.
Об этом сообщает страница данного состязания красавиц в Facebook, передает belmir.by.
Конкурс проходил в течение 12 дней в Индии и включал в себя три этапа, в которых участницы предстали в национальном костюме, в бикини и в вечернем наряде. Завершился он 26 марта.
В состязании принимали участие 42 девушки из разных стран мира. Титул первой вице-мисс получила Екатерина Евдокимова (Россия), второй – Зарина Андирханова (Узбекистан), третьей – Чантарачота Пафатаннун (Таиланд).
Организаторами конкурса выступили компании Ten Square Media и Rubaru Group.
Как следует из информации на страницах Александры Ляшковой в соцсетях, родом она из российского города Пермь.