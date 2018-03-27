Представительница Беларуси выиграла конкурс красоты в Индии 27.03.2018, 21:05

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Фото: facebook.com

Александра Ляшкова, представлявшая Беларусь, получила корону конкурса красоты Miss Supermodel Worldwide 2018.

Об этом сообщает страница данного состязания красавиц в Facebook, передает belmir.by.

Конкурс проходил в течение 12 дней в Индии и включал в себя три этапа, в которых участницы предстали в национальном костюме, в бикини и в вечернем наряде. Завершился он 26 марта.

В состязании принимали участие 42 девушки из разных стран мира. Титул первой вице-мисс получила Екатерина Евдокимова (Россия), второй – Зарина Андирханова (Узбекистан), третьей – Чантарачота Пафатаннун (Таиланд).

Организаторами конкурса выступили компании Ten Square Media и Rubaru Group.

Как следует из информации на страницах Александры Ляшковой в соцсетях, родом она из российского города Пермь.