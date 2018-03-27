СБУ запретила въезд в Украину россиянам, выдворенным из Британии 2 27.03.2018, 21:15

Российские разведчики под дипломатическим прикрытием все чаще прибегают к провокациям.

Служба безопасности Украины запретила въезд 23 гражданам России, имеющим отношение к разведывательным службам РФ, которых выдворили из Великобритании в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Глава СБУ Василий Грицак отметил, что деятельность россиян противоречит одной из ключевых функций дипломатического представительства, определенных Венской конвенцией о дипломатических отношениях 1961 года - поощрению дружественных взаимоотношений между государствами.

Акцентируя внимание на опыте Украины в противодействии гибридной агрессии РФ, Грицак подчеркнул, что российские разведчики под прикрытием дипломатов все чаще прибегают к провокациям, направленным на подрыв основ международной стабильности и безопасности.

Выдворение российских дипломатов и замораживание дипотношений является ответом на отравление бывшего шпиона из РФ Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери, что на Западе описывают как химическую атаку против Великобритании. Российский МИД назвал высылку российских дипломатов провокацией.