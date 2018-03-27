В Ружанах и под Доманово на полигонах проведут боевые пуски ракет 2 27.03.2018, 21:25

В учениях задействуют авиацию и ракетные войска.

Министерство обороны информирует о продолжающейся проверке белорусских ВС, которую проводит госсекретариат СБ по поручению президента страны. Во вторник, 27 марта 2018 года, в рамках данной проверки возникла задача провести совместные тактические учения с привлечением авиации и зенитных ракетных войск, передает kp.by.

Сообщается, что тактические учения завершат практические бомбометания и боевые пуски зенитных управляемых ракет. «Боевой огонь откроют» на полигонах под Ружанами и в Доманово.

Также сообщается, что продолжаются и плановые учения в гарнизоне под Борисовом. Призванные для этого военнообязанные проходят на полигонах огневую, тактическую, военно-медицинскую и спецподготовки. Водители-механики тренируются в вождении боевых машин.

Кроме того, ведутся и «организационные» учения, военнообязанных обучают подготовке к снятию вооружения, военной и спецтехники с хранения, регистрации и проведению ТО военных автомобилей.