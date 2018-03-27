В Москве прошли две акции в память о жертвах пожара в Кемерове 27.03.2018, 21:45

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Пришедшие на Пушкинскую площадь начали скандировать: «Путина – в отставку».

На Манежной площади в Москве сегодня прошла акция памяти погибших в Кемерово, которую организовала мэрия российской столицы, сообщает "Медуза".

По данным издания, люди в белых куртках раздавали прохожим цветы и лампадки, которые потом складывали рядом с фотографиями погибших и игрушками. Эти люди представлялись волонтерами.

Позже на Пушкинской площади началась другая акция, организованная без участия мэрии. В ней приняли участие оппозиционный политик Алексей Навальный со своей женой Юлией, которые возложили цветы к выложенной свечами надписи "Кемерово", сообщает телеканал "Дождь".

По данным "Новой газеты", люди держат в руках распечатанные листы с надписями: "Помним Кемерово", "Не забудем 25.03.17", "Кемерово. Москва скорбит", "Коррупция убивает", "Тулеева – в отставку!", "Нельзя молчать". Люди стоят молча, многие плачут, много семей с детьми.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

"В какой-то момент толпа стала кричать: "Путина – в отставку!" – пишет издание.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека, есть пропавшие без вести. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.

"Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, поэтому сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.

По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.

Президент РФ Владимир Путин, прибывший в Кемерово, назвал причинами трагедии преступную халатность и разгильдяйство.