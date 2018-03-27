Суд «одобрил» строительство опасного завода в Бресте 5 27.03.2018, 21:52

Суд Московского района Бреста не удовлетворил иск граждан, которые пытаются остановить строительство аккумуляторного завода.

В иске представители инициативной группы и общественного объединения «Экодом» ссылались на то, что общественное обсуждение, которое требуется по национальному законодательству и Орхусской конвенции, подписанной Беларусью, не было проведено, передает «Радыё Рацыя».

Однако, суд встал на сторону компании «IPOWER», которая довела в суде то, что общественные обсуждения все же прошли.

- Я только что об этом говорил, комментировать решение суда не буду, потому что это суд. Планы есть, мы их будем реализовывать, озвучивать не будем, так как незачем, - говорит один из заявителей иска Демьян Лепесевич.

- Не правосудное решение однозначно потому, что согласно статье 12 Гражданского кодекса, нормативный акт государственного органа или управления, если не соответствует законодательству, то он признается недействительным и не имеет юридической силы, отметил активист Федор Петрусевич.

Часть представителей инициативной группы граждан - противников строительства, озвучили намерение изменить формулировку и подать уже следующий иск. Это же решение они могут обжаловать в вышестоящих судебных инстанциях. Во время оглашения решения, в зале присутствовало около 40 человек, которые заинтересованы в прекращении строительства.