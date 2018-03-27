Цитата дня: Министр здравоохранения объяснил, почему в больницах не хватает врачей 9 27.03.2018, 22:15

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Пользователи Сети посоветовали платить чиновнику такую же зарплату, как и врачам.

— Это абсолютно текущая потребность, — цитирует tut.by министра здравоохранения, выступившего на международной специализированной выставки «Здравоохранение Беларуси». — Врач — тоже живой человек, который развивается и меняет место работы в зависимости от профессиональных интересов и навыков, которые он получил в процессе своей профессиональной деятельности.

Кроме того, по словам Малашко, вакансии могут возникнуть и из-за того, что врач ушла в декрет.

Как заявил министр, «2,5 тысячи вакансий врачей с лихвой покроются 3 тысячами выпускников медицинских университетов».

Народ на форумах предлагает платить министру здравоохранения такую же зарплату, как у фельдшера или участкового врача, и посмотреть, как он на нее проживет, пишет «Салiдарнасць».

У нас встречное предложение: а слабо Василию Малашко заглянуть в обычную районную больницу, где не хватает узких специалистов, и попробовать объяснить пациентам, что «врач — тоже живой человек»?

Напомним, ранее гендиректор «Камволя» странным образом объяснил, почему молодые люди не идут работать на госпредприятие.