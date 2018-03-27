Трамп, Макрон и Меркель приветствовали массовое выдворение российских дипломатов 1 27.03.2018, 22:40

Президенты США и Франции поддержали «решительный ответ» России на атаку в британском Солсбери.

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора поддержали «решительный ответ» России на атаку в британском Солсбери. Об этом говорится в сообщении Белого дома, передает РБК.

«Оба лидера поддержали решительный ответ Запада на химическую атаку России в Солсбери, который включает в себя высылку многочисленных сотрудников российской разведки по обе стороны Атлантики», — сказано в сообщении.

Кроме того, Трамп провел разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как подчеркивает администрация США, в ходе разговора они «высоко оценили» действия стран Евросоюза, Канады и США, которые выслали российских дипломатов. «[Этот шаг] — знак солидарности с Соединенным Королевством и ответ на неосторожное применение Россией химического оружия», — отмечается в сообщении.

Помимо США, о высылке российских дипломатов 26 марта объявили также Канада, Германия, Франция, Чехия, Нидерланды, Польша, Украина, Эстония, Латвия, Литва и другие страны. Москва все обвинения в отравлении экс-полковника ГРУ отрицает.