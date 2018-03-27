Вячеслав Сивчик: На День Воли «театралы» Шуневича боролись с женщинами и пенсионерами 2 27.03.2018, 23:03

Вячеслав Сивчик

Нельзя избивать участников даже несанкционированного шествия.

Лукашенко негативно высказался о попытке организовать демонстрацию на День Воли 25 марта. И приказал руководителю министерства внутренних дел Игорю Шуневичу любые несанкционированные мероприятия мгновенно останавливать.

Один из организаторов демонстрации на День Воли Вячеслав Сивчик, который был превентивно задержан накануне 25 марта, сказал «Радыё Рацыя», что подобные высказывания давно не новость:

- Его обращение к Шуневичу абсолютно традиционное. Это антибелорусская, незаконная власть, которая всегда лишала белорусов конституционных прав, в том числе права на шествие. Что означают слова человека, который уже 24 года у власти? В принципе, это нарушение белорусского законодательства. Нельзя избивать участников даже несанкционированного шествия. Абсолютная ложь, что на День Воли «театралы» Шуневича, которые были в форме, в штатском, боролись со здоровыми мужиками. С кем? С женщинами в основном, с пенсионерами.

Вячеслав Сивчик также подтвердил, что сразу после ареста и помещения в Центр изоляции правонарушителей объявил голодовку, протестуя против нарушения своих прав.