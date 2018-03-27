Беларусь победила Словению - 2:0 27.03.2018, 23:26

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Сборная Беларуси по футболу одержала вторую победу подряд.

В Любляне на стадионе «Стожице» завершился товарищеский матч между национальными сборными Словении и Беларуси.

Команда Игоря Криушенко добилась выездной виктории — 2:0. Победный мяч на счету нападающего БАТЭ Максима Скавыша, передает «Прессбол».

Это второй кряду успех белорусов. Напомним, в пятницу была повержена сборная Азербайджана (1:0).

Словения — Беларусь — 0:2

Словения: Белец — Милец, Митрович, Цесар (к) (Крайнц, 6), Йокич — Кампль (Чрнигой, 69), Крхин, Куртич — Бирса (Безьяк, 65), Иличич (Зайц, 47) — Берич.

Запасные: Копривец, Балковец, Мевля, Ротман, Скубиц, Шпорар, Струна, Штулац.

Беларусь: Горбунов — Шитов, Политевич (к), Сиваков, Веретило (М.Володько, 77) — Маевский (Драгун, 46), Кендыш — Ковалев (Сарока, 70), Брессан (Кисляк, 75), Нехайчик (Стасевич, 46) — Скавыш (Матвейчик, 81).

Запасные: Гутор, Павлюченко, Мартынович, Гаврилович, Савицкий, Лаптев.

Голы: 0:1 — Скавыш (36, пас — Шитов). 0:2 — Сарока (94+, пас — Кисляк).

Предупреждения: Бирса (47+); Кендыш (47+), Драгун (50).