Пожар в Кемерове: на митинге в Москве потребовали отставки Путина 28.03.2018, 7:31

Фото: EPA

Акция прошла под лозунгом «Россия без Путина».

Мероприятие не было согласовано с мэрией Москвы, однако власти якобы пообещали не разгонять участников

В Москве на Пушкинской площади прошел стихийный митинг в память о жертвах пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Периодически люди выкрикивали лозунги против президента РФ Владимира Путина, сообщает «Радио Свобода».

По оценкам издания, участие в акции принимали участие несколько тысяч человек.

Как сообщают журналисты, мероприятие не было согласовано с мэрией Москвы, однако власти якобы пообещали не разгонять участников.

Вместе с тем, периодически люди скандируют «Путина - в отставку», «Россия без Путина», «Кемерово, мы с тобой», «Правду!Правду!» и «Убийцам детей не место в Кремле».

Участники акции соорудили народный мемориал у подножия памятника Пушкину, там все желающие оставляли цветы и мягкие игрушки.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека, есть пропавшие без вести. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.

Путин, прибывший в Кемерово, назвал причинами трагедии преступную халатность и разгильдяйство, но никаких кадровых решений принимать не стал.