Азаренко обыграла чешку Плишкову на турнире в Майами 28.03.2018, 7:36

ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО

ФОТО: AFP

Итог поединкa — 7:5, 6:3 в пользу Азаренко.

Победа над чешкой Каролиной Плишковой в четвертьфинале турнира категории «Премьер» в Майами (призовой фонд 7,97 млн долларов) вывела Викторию Азаренко на американку Слоан Стивенс, которой белоруска уступила в начале марта в Индиан-Уэллсе, сообщает tut.by.

Каролина Плишкова (6 WTA) относится к числу лучших подающих теннисисток в туре, однако в этой части сезона испытывает проблемы с вводом мяча в игру. В четвертом раунде соревнований, когда она встречалась с представительницей Казахстана Зариной Дияс, поединок завершился уже после одиннадцати геймов отказом от борьбы Дияс. Процент попадания первой подачи в корт у Плишкой был на уровне 50. Это слишком мало, чтобы претендовать на успех в матче с Викторией Азаренко (186 WTA), которая находится в прекрасной форме.

В первом сете против Азаренко Плишкова подняла этот показатель до 63 процентов, тогда как у белоруски он был выше на 4 пункта. Вика начала с брейка, затем реализовала двойной геймбол. Она задала высокий темп, а поддерживать его на задней линии Каролина явно была не готова. Кроме того, Вика поддавливала, когда выходила к сетке. Это позволило ей повести со счетом 5:2.

В восьмом гейме, который завершился двойной ошибкой, Азаренко неудачно подала на партию и стала бурно реагировать на срывы мяча. Плишкова предлагала белоруске сложные вращения снаряда, за счет чего ей удался камбэк — 5:5. В одиннадцатом гейме Виктория суммарно отыграла четыре геймбола, что привело к срывам чешки. Сначала Плишкова пробила в аут по ширине, а завершила ключевой гейм двойной ошибкой. В следующем гейме Вика реализовала пятый по счету сет-поинт и выиграла партию - 7:5.

В начале второго сета игроки исполнили по два брейка, после чего синхронно провели замену ракеток. Это решение не отразилось на количестве невынужденных ошибок со стороны Каролины: 19 в первой партии против 16 в менее продолжительной второй. Виктория за весь матч невынуждено ошиблась 16 раз, а уступила сопернице разве что в количестве эйсов (0:5) и виннеров. Тактически грамотный план и в целом отличная реализация позволили белоруске добиться победы.

Итог поединка, который длился 1 час 35 минут, — 7:5, 6:3 в пользу Азаренко.

Статистика матча Азаренко — Плишкова

Попадание первой подачи: 67% — 64%

Выигрыш первой подачи: 57% — 56%

Выигрыш второй подачи: 50% — 24%

Эйсы: 0 — 5

Двойные ошибки: 3 — 7

Очки, выигранные на приеме: 44% — 43%

Реализация брейк-пойнтов: 64% — 57%

Все выигранные очки: 55% — 45%.

Напомним, что ранее Азаренко легко переиграла американку Кэтрин Беллис (6:3, 6:0), а ее соотечественница Мэдисон Киз из-за травмы не смогла завершить матч с белоруской. В третьем круге соревнований Вика в трехсетовом поединке одолела Анастасию Севастову из Латвии (3:6, 6:4, 6:1), после чего не оставила шансов польке Агнешке Радваньской (32 WTA) — 6:2, 6:2.

В полуфинале турнира Азаренко сразится с американкой Слоан Стивенс (12 WTA), которая накануне была сильнее немки Ангелики Кербер (10 WTA) — 6:1, 6:2. Поединок Азаренко — Стивенс пройдет в ночь с 29 марта на 30 марта. Его точное время пока неизвестно.

Последний раз теннисистки встречались 12 марта в Индиан-Уэллсе. Тогда белоруска смогла навязать борьбу сопернице лишь во втором сете — 1:6, 5:7.

Виктория Азаренко трижды побеждала на турнире в Майами — в 2009, 2011 и 2016 годах. По две победы она одерживала на открытом чемпионате Австралии, в Брисбене, Дохе и Индиан-Уэллсе. Всего на счету белоруски 20 индивидуальных трофеев.