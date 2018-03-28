Бельгия присоединилась к дипломатическому бойкоту РФ 28.03.2018, 8:00

Брюссель высылает российского дипломата.

Правительство Бельгии решило выслать из страны одного российского дипломата в ответ на отравление экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает AFP.

"По словам премьер-министра, Бельгия высылает одного российского дипломата в связи с отравлением шпиона в Британии", - говорится в сообщении.

Ранее о высылке трех российских дипломатов сообщила Молдова. Послу России в Кишиневе Фариту Мухаметшину вручили ноту, которая объявляет персоной нон грата трех сотрудников российской дипломатической миссии. 26 марта о решении выслать российских дипломатов объявили более 20 стран, в числе которых Канада, США, ряд стран ЕС, Украина. Первой российских дипломатов выдворила Великобритания.