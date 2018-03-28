Олеся Садовская: Буду бороться, пока не остановлю пытки в милиции 4 28.03.2018, 8:10

1,798

Фото: belprauda.org

Активистка из Молодечно продолжает судиться с чиновниками и МВД.

Активистка Олеся Садовская судится с молодечненскими чиновниками, требуя компенсации за незаконное удержание дочери (женщину избили в милиции, а когда она начала добиваться наказания милиционеров, ее поместили в психиатрическую больницу, поставили ложный диагноз и на этом основании забрали и восемь месяцев удерживали ее ребенка).

23 марта на судебном заседании (судья Н. Герман) Олеся Садовская потребовала внести в иск дополнительные требования: за то, что в новогоднюю ночь в 2012 году сотрудники милиции применили к ней пытки: избили и сделали «ласточку». Сумма иска увеличилась с 75 000 до 134 000, сообщает praca-by.info.

Важно: на суде представители ответчиков – и отдела образования, и больницы, и исполкома – подтвердили то, что используют перечень заболеваний, который может применяться только для т.н. обязанных лиц, в отношении всех остальных – именно на основании этой вольной трактовки закона ответчики и решили, что Олеся Садовская не может выполнять родительские обязанности. При этом все ответчики открыто игнорировали разъяснения Минздрава о том, что такая практика недопустима.

– Когда я получу копии протокола, где будет написано, что ответчики использовали список Минздрава не по назначению, я отправлю жалобы в Минздрав и Минский облисполком, чтобы приняли меры и остановили эту практику! Также с юристом планируем вынести частное определение в адрес контрольных инстанций – за то, что знали о злоупотреблениях, но не приняли мер, - прокомментировала Олеся Садовская.

Предъявляя дополнительные требования к РОВД, сторона истца озвучила новые шокирующие события об угрозах отобрании дочери, которые уже были описаны в 2013 году на сайте правозащитного центра «Весна» - еще до того, как судья Южик их реализовал, что позволяет сделать вывод о запланированной акции в отношении семьи Садовской с целью укрывательства пыток, примененных к ней.

– Суд отклонил мое ходатайство о просмотре видеозаписи, как меня пытали в милиции, ссылаясь на истребование письменных материалов из Следственного комитета. Надеемся, что такое решение не является окончательным, так как если просмотра этого фрагмента не будет, то в суд в качестве соответчика связи с непринятием мер будет заявлено МВД. Оправданий «ласточке» и незаконному удержанию моей дочери нет! Чем больше ответчики и суд будут сопротивляться, тем дольше будет длиться заседание! – добавила Олеся Садовская.