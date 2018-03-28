Во Франции обязательное образование начнется с трех лет 28.03.2018, 8:18

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Автором реформы стал президент Эммануэль Макрон.

С сентября 2019 года во Франции дети возрастом от трех лет будут обязательно посещать детские сады. Об этом сообщает Le Monde.

В 2015-2016 учебном году почти 98% трехлетних детей во Франции учились в дошкольных образовательных учреждениях. В этот период в Париже обучались в детских садах около 93% детей трехлетнего возраста, на Корсике этот показатель составил 87%, а на заморских территориях Франции - лишь 70%.

Президент Эммануэль Макрон рассчитывает нововведением "исправить эту неприемлемую разницу".