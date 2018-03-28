Ученые: В Африке жили гигантские львы ростом выше человека 28.03.2018, 8:25

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Необычный вид хищников обитал в Кении.

В Кении 200 тысяч лет назад обитали львы ростом с человека. К такому выводу пришли кенийские и американские исследователи. Посвященная этому работа опубликована в журнале Journal of Paleontology, сообщает korrespondent.net.

Международная команда ученых обнаружила на севере Кении останки пещерного льва, по габаритам значительно превышавшего размеры современных животных. Выводы о его размерах были сделаны на основе измерений черепа и зубов животного. Травоядные млекопитающие, которыми питались львы, очевидно, тоже были крупнее.

"Этот череп – первое свидетельство того, что в среднем и позднем плейстоцене на востоке Африки существовали гигантские львы, чьи размеры, возможно, были обусловлены большей массой мегафауны (совокупности видов животных, масса тела которых превышает 40-45 кг). Череп примечателен своим большим размером, равным размеру самого большого черепа пещерного льва на территории Евразии и намного более крупного, чем известные черепа из Африки", – отметили ученые.