Указ Лукашенко: как лишают зарплаты людей на предприятиях опальных бизнесменов 9 28.03.2018, 8:38

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Виталий Арбузов

Группа компаний Fenox после ареста Арбузова не может платить деньги сотрудникам.

За год, который провели за решеткой один из крупнейших бизнесменов Беларуси, председатель совета директоров группы компаний Fenox Виталий Арбузов и его сотрудники, принят декрет № 7, много сказано о «декриминализации экономических нарушений», об «отмене норм», мешающих нормальной работе бизнеса, о том, что даже в случае задержания руководителя предприятие должно продолжать работать, а люди — не бояться за свои рабочие места.

Но Fenox нормально работать сейчас не может, рассказал tut.by источник, знакомый с ситуацией на предприятии.

«Сейчас появилась реальная угроза полного прекращения производственной деятельности предприятий, потери экспортно ориентированных производств и ликвидации более двух тысяч рабочих мест», — говорит собеседник.

За год состав следственной группы менялся трижды, в январе уголовное дело передали из Центрального аппарата Следственного комитета в управление по Минску. На предприятии уверены, что внеплановые проверки были направлены на то, чтобы подогнать результат «ущерба» к озвученной еще в момент задержания Арбузова впечатляющей сумме — 120 млн рублей.

«В первых комментариях КГК речь шла о том, что предприятия группы завышали в разы стоимость импортируемой продукции и занижали экспортную цену, уменьшая выручку и налогооблагаемую базу. В итоге это не подтвердилось, как не подтвердились и факты незаконного возврата НДС из бюджета — у нас есть достоверные доказательства его уплаты на территории России», — рассказывает собеседник.

Впрочем, от доначисления сумм налогов это не спасает — в ход пошел самый спорный и критикуемый нормативно-правовой акт, отмены которого активно требует бизнес-сообщество — указ № 488 о борьбе с лжепредпринимательскими структурами.

Печально известный указ позволяет признавать недействительными первичные учетные документы по бестоварным сделкам. «Указ стал инструментом для «диалога» с «несговорчивыми» бизнесменами. В случае с Fenox Департамент финансовых расследований КГК признал не имеющими юридической силы первичные учетные документы по всем сделкам предприятий группы компаний за 2010−2016 годы с рядом нерезидентов товаропроводящей сети, зарегистрированных в России, Германии, Великобритании, США и других странах. При этом даже контролирующие органы не отрицают, что все хозяйственные операции, экспорт, импорт, переработка и реэкспорт товаров реально имели место: товары перемещались через таможенную границу, подвергались таможенному контролю с уплатой необходимых платежей, контрагенты-нерезиденты платили налоги в странах их регистрации. Расчеты, кстати, осуществлялись исключительно по безналу», — говорит собеседник.

По информации источника, Виталий Арбузов принял меры к погашению доначисленных налогов примерно на 4 млн рублей. Но выставленная сумма ущерба гораздо выше, и Fenox начали активно «стимулировать» к его выплате, не дожидаясь завершения следствия. Предприятия группы привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 13.6 КоАП (Неуплата или неполная уплата суммы налога), причем с выставлением штрафных санкций.

«Сейчас по команде ДФР налоговая инспекция начала отменять свои решения о применении нулевой ставки НДС, а для обеспечения его взыскания приостановила операции по расчетным счетам двух предприятий и запретила проведение всех расходных операций. Предприятия лишились возможности выплачивать зарплату персоналу, рассчитываться за сырье и материалы, необходимые для производства продукции, которая в основном идет на экспорт и обеспечивает поступление валютной выручки в страну», — говорит собеседник.

В итоге, резюмирует он, предприятия группы компаний, работавшие на рынке более двадцати лет и пробившиеся со своей продукцией на конвейеры мировых автопроизводителей, могут быть полностью уничтожены.

Как ранее сообщалось, задержанный 12 апреля Арбузов подозревается в осуществлении с 2010 года противоправной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере. Всего по делу было задержано 12 человек, сегодня за решеткой остаются четверо сотрудников Fenox и один — сторонней организации.

Арбузов, № 11 в топ-200 самых влиятельных белорусских бизнесменов по версии «Ежедневника», является председателем совета директоров Fenox, председателем совета директоров Fenox Venture Capital. В холдинг Fenox входят, в частности, Fenox Automative Сomponents (производство и дистрибуция автокомпонентов), Fenox Retail (сеть продовольственных магазинов Preston), Fenox Construction (инвестиции в недвижимость).