На сколько с 1 апреля вырастут цены на товары и услуги? 2 28.03.2018, 8:46

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С этого дня аренда помещения у государства станет дороже.

Понятие «базовая арендная величина» ввели в 2012 году. Тогда аренду в государственных помещениях привязали к ней, а не просто к базовой величине. Речь о помещениях, которые на 50% и более находятся в собственности государства. Это, к примеру, торговые центры в бывших зданиях заводов или магазины и кафе в подвальных помещениях-бомбоубежищах, пишет kp.by.

Итак, с 1 апреля базовая арендная величина вырастет до 16 рублей 11 копеек. Весь предыдущий год она равнялась 15 рублям 20 копейкам. На сколько вырастет аренда?

Формула расчета аренды конкретного помещения достаточно проста. Для каждого города имеется свой коэффициент. Например, для Минска это 0,5 базовой арендной величины. Но, в зависимости от месторасположения, есть повышающие и понижающие коэффициенты. Поэтому, например, на рынках и в торговых центрах коэффициент уже 1,1.

Возьмем для удобства коэффициент 1. Итак, до 1 апреля помещение площадью 100 кв. м в Минске можно арендовать за 760 рублей, а в торговом центре или на рынке аренда обходится в 1672 рубля. Но после 1 апреля суммы вырастут уже до 805 рублей 50 копеек и 1772 рублей 10 копеек соответственно.

Поднимутся ли при этом цены на сапоги, костюмы или еду, если речь о кафе-барах? Скорее всего, да. Вряд ли затраты на аренду собственник бизнеса покроет исключительно из своего кармана. Правда, с учетом небольшого увеличения суммы мы вряд ли сразу почувствуем ощутимую разницу для кошельков.