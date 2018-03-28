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Генерал Мэттис: Путин несет ответственность за отравление Скрипаля

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  • 28.03.2018, 9:27
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Джеймс Мэттис

Глава Пентагона подчеркнул, что Россия применила химическое оружие в Европе впервые со времен Второй мировой войны.

Министр обороны США Джеймс Мэттис возложил ответственность за отравление в Великобритании экс-разведчика Сергея Скрипаля на президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает The Hill.

"Конечно, он несет ответственность как глава государства", - сказал Мэттис.

Мэттис подчеркнул, что достаточно очевидное российское использование химического агента было использовано в Европе впервые со времен Второй мировой войны.

"Россия могла бы быть партнером НАТО и Европы, но избрала путь конфронтации", - сказал Мэттис.

Напомним, что в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери за последние два дня российские дипломаты были высланы из 24 стран мира. В том числе Украина выслала 13 российских дипломатов. Из 60 дипломатов США выслали 12 агентов разведывательных служб из постоянного представительства России при ООН.


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